Guangzhou'da Soğuk Sızıntı Araştırma Tesisinin İnşasına Başlandı - Son Dakika
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Guangzhou'da Soğuk Sızıntı Araştırma Tesisinin İnşasına Başlandı

Çin, Guangzhou'da soğuk sızıntı ekosistemine odaklanan bir araştırma tesisi inşa etmeye başladı.

03.03.2025 16:07
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GUANGZHOU, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da soğuk sızıntı ekosistemine odaklanan bir araştırma tesisinin inşasına cuma günü başlandı.

Ülkenin önde gelen ulusal bilim ve teknoloji altyapı projelerinden biri olarak tasarlanan araştırma tesisi, en yeni temel araştırmalar ve yüksek teknoloji gelişimine desteği ile ön plana çıkacak. Tesisin araştırmaları, aşırı derin deniz ortamlarında yaşamın kökenlerinin keşfi ve derin deniz kaynaklarının yeşil gelişimini kapsayacak.

Soğuk sızıntı, okyanus tabanında hidrojen sülfür, metan ve hidrokarbonlar açısından zengin diğer maddelerin sızdığı bölge anlamına geliyor. Bu bölgelerde aşırı koşullarda yaşayabilen canlıların ortaya çıktığı biliniyor.

Soğuk sızıntı araştırmaları giderek daha fazla ilgi çekiyor, ancak insanlı su altı araçları ve uzaktan kumandalı araçlardan salınan kısa süreli ve rastgele nitelikteki su altı keşif cihazlarının kısıtlamaları bu araştırmalar için zorluk teşkil ediyor. Bu keşif cihazları, genellikle uzun vadeli biyolojik göçü ve ekosistemin evrimini yakalamakta zorlanıyor.

Tesisi inşa edecek olan Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Güney Çin Denizi Okyanus Bilimi Enstitüsü, insanlı bir derin deniz laboratuvarı ve karada yer alacak bir simülasyon merkezinden oluşan araştırma tesisinin 5 yılda tamamlanacağını bildirdi.

Enstitüye göre tesis, soğuk sızıntı ekosisteminin gelişimi, kemosentetik organizmaların ve metan fazı evriminin ardışıklığı ve çevreye yönelik etkilerinin araştırılmasında önemli bir rol oynayacak.

Kaynak: Xinhua

Guangzhou, Teknoloji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guangzhou'da Soğuk Sızıntı Araştırma Tesisinin İnşasına Başlandı - Son Dakika

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