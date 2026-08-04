Guatemala'da Fuego Yanardağı İçin Turuncu Alarm - Son Dakika
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Guatemala'da Fuego Yanardağı İçin Turuncu Alarm

Guatemala\'da Fuego Yanardağı İçin Turuncu Alarm
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Fuego Yanardağı'ndaki volkanik aktiviteler nedeniyle Guatemala genelinde turuncu alarm ilan edildi.

MEKSİKO, 4 Ağustos (Xinhua) -- Guatemala'da, Fuego Yanardağı'ndaki volkanik faaliyetlerin şiddetlenmesi üzerine pazartesi akşamı ülke genelinde turuncu alarm ilan edildi.

Ulusal Afet Azaltma Koordinasyon Kurumu pazartesi günü yaptığı açıklamada, yanardağın büyük miktarda gaz, kül ve lav parçacıkları püskürttüğünü, piroklastik akıntıların ise yanardağın güneybatı yamacındaki Seca ve Ceniza vadilerine doğru ilerlediğini belirtti.

Yetkililer, başkent Guatemala'nın 35 kilometre uzağında bulunan yanardağın yakınındaki iki köyün tahliyesine başladı.

Kurum, kül bulutlarının deniz seviyesinden 5.000 ila 6.000 metre yüksekliğe ulaştığını ve bu koşulların önümüzdeki 24 saat boyunca devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Açıklamada bölge sakinlerine vadilerden ve diğer yüksek riskli alanlardan uzak durmaları, 72 saatlik acil durum malzemelerini hazırlamaları, resmi talimatları takip etmeleri ve gerekmesi halinde gönüllü olarak tahliye olmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: Xinhua

Doğal Afetler, Guatemala, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guatemala'da Fuego Yanardağı İçin Turuncu Alarm - Son Dakika

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