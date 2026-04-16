Gülistan Doku Davasında 4 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Gülistan Doku Davasında 4 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi

Gülistan Doku Davasında 4 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi
16.04.2026 11:22
Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti. Soruşturmada, Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunulacağı öğrenildi.

'GÜLİSTAN'IN ARKADAŞ LİSTESİNDEN 2 KİŞİYİ SİLMİŞ'

Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü çalışmalarda, sim kartın ve telefonun IMEI numarasının izi sürüldü. BTK'den gelen veriler doğrultusunda, sim kartın bir cihaza takılıp uçak modunda bir iş yerinin kablosuz internetine bağlandığı saptandı. IP adresi ve cihazın IMEI numarasından yola çıkan ekipler, telefonun 13 gün sonra polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok tarafından kullanıldığını belirledi. Şüpheli sıfatıyla dosyaya giren ve operasyonla gözaltına alınan Gökhan Ertok'un HTS kayıtları ve banka dokümanları üzerinde yapılan incelemede, dönemin valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltında bulunan eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Savcılık, şüphelinin Gülistan Doku'nun sanal medya hesabına 'şifremi unuttum' yöntemiyle tek kullanımlık şifre alarak giriş yaptığını belirledi. Ulusal Kriminal Dairesi uzmanlarının incelemesi sonucu, Ertok'un hesaba girerek sanal medyadaki arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği tespit edildi. Şüphelinin, ayrıca yaklaşık 3 saat boyunca kullandığı belirlendi. Ankara'da JASAT ekiplerince gözaltına alınan ve ifade işlemleri için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Gökhan Ertok, ön mülakatta Gülistan Doku'nun sanal medya hesabına girdiğini, ancak sim kartı bir telefona taktığını hatırlamadığını öne sürerek avukat talep etti. Tunceli Barosu'nun, Gülistan Doku dosyasındaki şüphelileri savunmama kararı alması üzerine, şüpheli için Elazığ'dan avukat görevlendirildi.

Bu arada, 13 şüpheliden 4'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Gökhan Ertok ile o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gülistan Doku Davasında 4 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gülistan Doku Davasında 4 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
