Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku'nun Annesinden İsyan

16.04.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bedriye Doku, baş şüpheli Tuncay Sonel'in görevde kalmasına tepki göstererek adalet talep etti.

Haber: Caner AKTAN - Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, Tunceli Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Kızımın baş şüphelisi Tuncay Sonel'dir. Hala görevdedir. O buraya gelmeyene kadar ben de buradan ayrılmayacağım" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin ifadelerinin sürdüğü Tunceli Adliyesi önünde anne Bedriye Doku, açıklama yaptı.

Kızının kemiklerini alana kadar bekleyeceğini belirten acılı anne, şu ifadeleri kullandı:

"Kızımın baş şüphelisi Tuncay Sonel'dir. Hala görevdedir. Niye onu içeriye almıyorlar? İçeriye alınması gerekmiyor mu? Baş şüpheli o. Her şeyi oğlu yapmış, daha sonra oğlunu tatile götürmüş, göndermiş. Ben burada İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Niye bunu görevden almıyorsunuz? Niye bunu içeriye atmıyorsunuz? Deliller hep ortada. Daha ne kaldı? Delil çok. Ben bir anneyim. Sizin de çocuklarınız var. İki saat, yarım saat, bir saat kendinizi benim yerime koyun. Çocuğunuzu okula gönderin, geri gelmezse ne yaparsınız? Allah için ben bir anneyim. Allah için. Bunu yakalayın. Bizim güvenliğimiz yok. Demek ki hala onun gücü var. Siz neyi bekliyorsunuz? Meseleyi gizlemek istiyorlar. Ben kızımın mezarını istiyorum, kızımın kemiklerini istiyorum. Ben kızımın kemiklerini almadan ölüme kadar burada oturacağım. Ben bir anneyim. Kendinizi benim yerime koyun."

Kaynak: ANKA

Gülistan Doku, Tuncay Sonel, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 17:14:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.