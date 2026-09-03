Gülistan Doku soruşturmasında eski komutan Ali Kahraman ve eşi tutuklandı - Son Dakika
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Gülistan Doku soruşturmasında eski komutan Ali Kahraman ve eşi tutuklandı

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Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınanlardan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 32'ye yükselirken, 1 zanlı adli kontrolle serbest kaldı ve Başsavcılık bu karara itiraz etti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin daha işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 zanlıdan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Başsavcılık, verilen adli kontrol kararına itiraz etti.

Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 32'ye yükseldi.

Operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, polis dalgıçları Gürkan Gürdal, A.K. ve V.İ, soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö'nün çocukları D.Ö, S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan dalgıç polis Gürkan Gürdal ile 1 zanlı tutuklanmış, dalgıç polisler A.K. ve V.İ'nin aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gülistan Doku soruşturmasında eski komutan Ali Kahraman ve eşi tutuklandı - Son Dakika

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