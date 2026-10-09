Güllü davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi, avukatlar Sultan'ı da istedi

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI VERDİ

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52), 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 2'nci duruşmasında, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İlk duruşmadaki mütalaasını yineleyen savcı, Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in (28), 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

'SULTAN'IN DA YARGILANMASINI TALEP EDİYORUZ'

Güllü'nün kardeşi Kader Tut'un avukatları olay gecesine ait kamera görüntülerine ilişkin sunduğu raporda, "Güllü'nün lavaboya girdiği sırada Tuğyan'ın Sultan'a 'Şişt, şişt, Malkata'yı açalım öyle oynasın' dediği, Güllü'nün lavabodan çıktıktan sonra 'Aç, aç, aç' diye seslendiği ortaya çıkıyor. Sanık burada Sultan ile birlikte hareket etmiştir. Sultan'ın tanık değil, sanık olması gerekmektedir. Sultan ifadesinde doğruyu söylüyor ancak eksik söylüyor. Biz sanığın 'Üst soya karşı kasten planlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını, Sultan'ın da yargılanmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tuğyan Ülkem Gülter'in duruşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Zehra BAYKAL YILDIZ-Mehmet İNAN-Barış YILMAZ/YALOVA,