Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülnar'da 14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması

14.03.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam ve Belediye Başkanı, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı ve özverilerini vurguladı.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal ve Belediye Başkanı Fatih Önge, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanal, mesajında, sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığını belirterek, "İnsan hayatını her şeyin üstünde tutarak, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Fatih Önge de sağlık çalışanlarının büyük sorumluluk bilinciyle hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden, fedakarca görev yapan doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın emekleri her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle başta ilçemizde görev yapan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 13:00:57. #7.12#
SON DAKİKA: Gülnar'da 14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.