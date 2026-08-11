Gülnar'da Yollar Asfaltlanıyor
Gülnar Belediyesi, Saray Mahallesi'ndeki altyapısı tamamlanan yolları asfaltladı.
Gülnar ilçesinde belediye ekipleri altyapısı tamamlanan yolları asfaltladı.
Gülnar Belediyesi ekiplerince Saray Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmaların yapıldığı yolları inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Olçum, ekiplerden bilgi aldı.
Altyapısı tamamlanan diğer mahallelerinde belirlenen takvimde asfaltlanacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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