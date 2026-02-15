Gümrükçü, Münih'te Önemli Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gümrükçü, Münih'te Önemli Görüşmeler Yaptı

15.02.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Münih Güvenlik Konferansı’nda çeşitli liderlerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, 62. Münih Güvenlik Konferansı marjında görüşmeler yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrükçü, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca, Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Geza Andreas von Geyr, Japonya Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Namazu Hiroyuki, Kanada Savunma Yatırım Ajansı Başkanı Doug Guzman, Münih Güvenlik Konferansı Başkan Yardımcısı Benedikt Franke, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Belen Martinez Carbonell ve Genel Sekreter Yardımcısı Charles Fries ile görüştü.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Münih, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümrükçü, Münih'te Önemli Görüşmeler Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:51:41. #7.11#
SON DAKİKA: Gümrükçü, Münih'te Önemli Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.