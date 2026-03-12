Gümüşhacıköy'de İftar Buluşması - Son Dakika
Gümüşhacıköy'de İftar Buluşması

Gümüşhacıköy\'de İftar Buluşması
12.03.2026 10:15
Kaymakam Büşra Güneş, öğrencilerle iftar yaparak eğitim hayatlarına destek sözü verdi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Gümüşhacıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yatılı kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Okulda düzenlenen iftar programına Kaymakam Güneş'in yanı sıra ilçedeki kurum müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

İftarın ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Güneş, öğrencilerin eğitim hayatları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Güneş, devletin her zaman gençlerin yanında olduğunu belirterek, onların en iyi şekilde yetişmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Güneş, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel bir dönem olduğunu vurgulayarak, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Gümüşhacıköy Belediyesinden iftar programı

Gümüşhacıköy Belediyesince düzenlenen iftar programında vatandaşlar bir araya geldi.

Kapalı Sebze Pazarı alanında gerçekleştirilen iftar programına katılan Belediye Başkanı Zehra Özyol, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Özyol, "Tokun açın halinden anladığı mübarek bir aydayız. Bu mübarek günlerin yüzü hürmetine ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğin daim olduğu nice günler diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Güncel, Güneş, İftar, Son Dakika

Gümüşhacıköy'de İftar Buluşması

SON DAKİKA: Gümüşhacıköy'de İftar Buluşması - Son Dakika
