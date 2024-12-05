Gümüşhane'de Aç Kalan Ayılar Şehre İndi

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Gümüşhane'de aç kalan tilkiden sonra aç kalan ayılar da şehre indi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de aç kalan tilkinin site bahçesini mesken edinmesinin ardından şimdi de kış uykusuna yatamayan ve aç kalan 3 yavru ayı kent merkezine indi.

Gümüşhane'de kış uykusuna yatamayan ve aç kalan 3 yavru ayı kentin Eskibağlar Mahallesi'nde yiyecek ararken bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahallenin içerisinde ve evlere çok yakın bir noktada yiyecek arayan 3 yavru ayı daha sonra araba sesini duyar duymaz gözden kayboldu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli Köyü'nde de yiyecek aramak için köye inen bir tilki ile kedinin karşılaşması yine bir vatandaş tarafından görüntülendi.