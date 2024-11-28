Gümüşhane'de Afet İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Afet İş Birliği Protokolü İmzalandı

Gümüşhane\'de Afet İş Birliği Protokolü İmzalandı

Gümüşhane Üniversitesi ve Jandarma, afet tedbirleri için iş birliği protokolü imzaladı.

28.11.2024 19:19
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Gümüşhane Üniversitesi ve İl Jandarma Komutanlığı arasında afet tedbirleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve beraberindeki heyet, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Serhat Demiral'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Zeybek ve Demiral arasında, afet öncesi, afet sırası ve sonrasında yapılacak faaliyetleri kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklamada, Zeybek'in şu ifadelerine yer verildi:

"Özellikle son yıllarda yaşadığımız büyük afetleri düşünecek olursak, hazırlıkların ne denli önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Üniversitemiz ile Gümüşhane Jandarma Komutanlığı arasında imzalanan bu işbirliği protokolü ile afet öncesinde, sırasında ve sonrasında birlikte yürütülecek çalışmalarla hem akademik hem de pratik anlamda karşılıklı destek sağlanacaktır. Eğitim, araştırma, ortak projeler ve bilimsel etkinlikler gibi birçok alanda iş birliğinin yapılmasını öngören protokol ile afetlerin etkilerini en aza indirmek ve toplumsal dayanıklılığı artırmayı amaçlıyoruz."

Demiral ise protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Afet İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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