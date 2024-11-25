Gümüşhane'de Ağır Araçlara Yasak

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Gümüşhane'de kar ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların bazı güzergahları kullanması yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma için tedbir alındığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak ve trafik akışının sağlıklı şekilde sağlanması için Gümüşhane- Bayburt arasındaki Vauk Dağı Geçidi, Gümüşhane- Şiran arasındaki Tersun Dağı Geçidi ve Gümüşhane- Erzincan arasındaki Ahmediye Geçidi istikametinde ağır tonajlı araçların, 25 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'den itibaren seyirlerinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu araçlar jandarma ve emniyet birimleri tarafından yol güzergahlarında belirlenen uygun depolama alanlarında sabah saat 08.00'e kadar bekletilecektir. Bu sırada sürücülerin ve yolcuların ihtiyaçları AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacaktır." denildi.