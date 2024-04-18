Gümüşhane\'de Bağırsağına Gizlediği Uyuşturucuyla Yakalanan Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası Nevşehir'de başladı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Nevşehir'de başladı. Ankara, Konya, Mersin, Sivas, Kayseri ve Kırşehir'den birer takımın katıldığı müsabakalarda liderlik elde eden takım bir üst gruba terfi edecek. Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı, organizasyonların eksiksiz olması nedeniyle TFF'nin Nevşehir'i tercih ettiğini belirtti.