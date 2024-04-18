Gümüşhane'de Bağırsağına Gizlediği Uyuşturucuyla Yakalanan Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Bağırsağına Gizlediği Uyuşturucuyla Yakalanan Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

Gümüşhane\'de Bağırsağına Gizlediği Uyuşturucuyla Yakalanan Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

Gümüşhane'de durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden yabancı uyruklu A.G'den şüphelenen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan muayenede bağırsağında paketlenmiş halde 124,96 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

18.04.2024 13:39
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Gümüşhane'de bağırsağına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden yabancı uyruklu A.G'den şüphelendi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Gümüşhane Devlet Hastanesine getirilen şüphelinin yapılan muayenesinde, bağırsağında yabancı cisim tespit edildi.

Cerrahi operasyonla çıkarılan cismin, pakatlenmiş halde 124, 96 gram sentetik uyuşturucu olduğu belirlendi.

A.G, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Bağırsağına Gizlediği Uyuşturucuyla Yakalanan Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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