Gümüşhane'de Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Gümüşhane\'de Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler halk oyunları, tiyatro ve dans gösterisiyle engellilerin güçlü yönlerine dikkat çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cengiz Maden, özel bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmanın insanlık görevi olduğunu vurguladı. Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Belediye Başkan Vekili Hamza Bayrak ve Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver de etkinliğe katılanlar arasındaydı.

16.05.2024 14:35
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Gümüşhane'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Gümüşhane Kültür Merkezi salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bakım Rehabilitasyon ve Aile Merkezince gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, halk oyunları, tiyatro ve dans gösterisi yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cengiz Maden, yaptığı konuşmada, özel bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmanın insanlık görevi olduğunu belirterek, "Bu hafta toplumumuzun her kesiminde yaşayan özel bireylerin haklarına ve yaşamlarına daha fazla dikkat çekmek, onların güçlü yönlerini vurgulamak ve onlara destek olmak için bir fırsattır." dedi.

Etkinliğe, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Belediye Başkan Vekili Hamza Bayrak, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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