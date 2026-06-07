Gümüşhane'nin Torul ilçesinde eşini darbederek öldüren zanlı tutuklandı.
Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde eşi Arzu P'yi (26) darbederek öldüren H.P'nin (27), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Olay
Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde 2 Haziran'da eşi Arzu P'yi (26) darbederek öldürdükten sonra kaçan H.P. (27), polis ekiplerince ilçe merkezinde saklandığı depoda 6 Haziran'da yakalanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?