Gümüşhane'de Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

07.06.2026 09:59
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Torul'da H.P., eşini darbederek öldürdü, tutuklandı. Olay 2 Haziran'da gerçekleşti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde eşini darbederek öldüren zanlı tutuklandı.

Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde eşi Arzu P'yi (26) darbederek öldüren H.P'nin (27), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde 2 Haziran'da eşi Arzu P'yi (26) darbederek öldürdükten sonra kaçan H.P. (27), polis ekiplerince ilçe merkezinde saklandığı depoda 6 Haziran'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Gümüşhane, 3. Sayfa, Güncel, Torul, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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