Gümüşhane\'de \'eski Gümüşhane\' bölgesinde etkili olan sis, sıcaklık artınca kayboldu

Gümüşhane'de 'eski Gümüşhane' bölgesinde etkili olan sis, sıcaklık artınca kaybolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'de sis, kentin ilk yerleşim yeri olan ve 'eski Gümüşhane' diye anılan tarihi Süleymaniye Mahallesi çevresinde etkili oldu. Sıcaklığın artmasıyla dağılan sis, yoldan geçenlere güzel manzaralar sundu.
Gümüşhane'de sis etkili oldu.
Kentin ilk yerleşim yeri olması dolayısıyla yöre halkı tarafından "eski Gümüşhane" diye adlandırılan tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin bulunduğu bölgede sis etkisini gösterdi.
Hava sıcaklığının artmasıyla sis etkisini kaybederken, güzergahta yolculuk yapanlara güzel manzaralar sundu.
Kaynak: AA
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