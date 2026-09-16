Gümüşhane'de İlköğretim Haftası Fevzipaşa İlkokulu'nda törenle kutlandı
Gümüşhane'de İlköğretim Haftası dolayısıyla Fevzipaşa İlkokulu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler şiirler okuyup gösteriler yaptı; Vali Cevdet Atay da yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.
Gümüşhane'de "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.
Fevzipaşa İlkokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Öğrencilerin şiirler okuduğu törende çeşitli gösteriler yapıldı.
Vali Cevdet Atay, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Programa, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA
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