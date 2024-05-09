Gümüşhane\'de Katı Atık Toplama Merkezinde İşçi Kolu Makineye Kaptırdı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çalıştığı katı atık toplama merkezinde kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı.
Kelkit-Köse kara yolu Yunus Emre Mahallesi Dörtyol mevkisinde faaliyet gösteren katı atık toplama merkezinde çalışan Osman Z'nin (39) sol kolu, makineye sıkışarak koptu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.
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