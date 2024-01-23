 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gümüşhane'de Kurt Sürüsü Cep Telefonuyla Kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane'de Kurt Sürüsü Cep Telefonuyla Kaydedildi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir köy sakininin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, kurt sürüsü görülüyor. Köy girişindeki Kıran mevkisinde fark edilen kurtlar, araç içinde bulunan kişiler tarafından kaydedildi. Yaklaşık 9 kurtun görüldüğü belirtiliyor.

Gümüşhane\'de Kurt Sürüsü Cep Telefonuyla Kaydedildi
23.01.2024 - 17:21,
Abone Ol

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kurt sürüsü, cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Babakonağı köyü sakinlerinden Latif Keskinoğlu, köy girişindeki Kıran mevkisinde kurt sürüsünü fark etti.

Arkadaşlarıyla araç içinde olan Keskinoğlu, kurtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Latif Keskinoğlu, AA muhabirine, kurtları gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirterek, "Bizim köyün girişinde kurtları gördüm. Köyün girişinde dam vardı. Orada gördük. O çevrede araçla bir tur attık. Tepeye çıktığımızda yine gördük. Sonra ayrıldılar. Yaklaşık 9 kurt gördük." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Keskinoğlu, Gümüşhane, Hayvanlar, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Kurt Sürüsü Cep Telefonuyla Kaydedildi - Son Dakika


21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek

Son Dakika
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:38:40. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Kurt Sürüsü Cep Telefonuyla Kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement