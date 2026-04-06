Gümüşhane'de Seçim ve Projeler Hakkında Açıklamalar

06.04.2026 20:11
Milletvekili Köse, seçim tarihi, yeni projeler ve istihdam hakkında bilgi verdi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, şehirde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Köse, Süleymaniye Mahallesi'ndeki Zeki Kadirbeyoğlu Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), belde statüsü kazanan Tekke Beldesinde mahalli idareler seçiminin 7 Haziran'da yapılacağını söyledi.

Seçimde, Cumhur İttifakı ile iş birliği yapılabileceğini ifade eden Köse, seçimi kazanacaklarına inandığını vurguladı.

Köse, Tekke Beldesine Milli Eğitim Akademisi'nin kazandırıldığını, personel alımlarının tamamlanarak akademinin yakında faaliyete geçeceğini belirtti.

Kentte 500 kişilik çağrı merkezi için yer konusunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle çözüldüğünü aktaran Köse, İŞKUR üzerinden de 2 bin 500 kişinin istihdam edileceğini kaydetti.

Köse, Süleymaniye Kayak Merkezi projesinde imar sorunun çözüldüğünü, Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü sınırlarındaki Satala Antik Kenti'nin, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olacağını inandığını ifade etti.

Köse, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın yıl sonu itibariyle tamamlanacağına işaret ederek, "Havalimanının şehirle bağlantısı asıl meselemiz. Köse dağındaki ulaşımı konforlu hale getirmek adına tünel talebi var. Bu haklı bir talep ve ihtiyaç. Tünelin proje çalışmaları başlatıldı. Proje bittikten sonra yatırıma teklif edilecek. Bir taraftan tünelin yapılması noktasında girişimlerde bulunurken diğer taraftan da alternatif yol yapımını takip ediyoruz." diye konuştu.

Sağlıkta sürdürülen çalışmalara değinen Köse, Torul'a ek hastane binası, Köse'ye ise yeni hastane yapılacağını bildirdi.

Gümüşhane'de diş hastanesi, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezinin kazandırılacağı bilgisini paylaşan Köse, ayrıca Kelkit ilçesinde aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonu yapılmasını planladıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Genel Meclisi Başkanı Av. Eşref Balki, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Sena Kurt, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokel, AK Parti Gümüşhane Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Karahanoğlu katıldı.

Kaynak: AA

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Kanlı pusu Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu Kanlı pusu! Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu
“Kürt Ahmet“ lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı "Kürt Ahmet" lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar

20:24
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
20:22
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:47
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı İsmini anmadığı kişi olay oldu
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu
19:44
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:43
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
