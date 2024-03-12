Gümüşhane Üniversitesi'nde 70 ülkeden 2 bin öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane Üniversitesi'nde 70 ülkeden 2 bin öğrenci eğitim görüyor

Gümüşhane Üniversitesi\'nde 70 ülkeden 2 bin öğrenci eğitim görüyor

Gümüşhane Üniversitesi'nde Rusya'dan Almanya'ya, Fas'tan Malezya'ya kadar 70 ülkeden 2 bin öğrenci eğitim görüyor. Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Türkiye'deki üniversitelerin kalitesinin artmasıyla birlikte uluslararası öğrenci talebinin arttığını belirtti. Gümüşhane Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilerin Türk kültürüyle tanışmasına ve ülkeleriyle köprü görevi görmesine katkı sağladığını ifade etti. Üniversitede eğitim gören öğrenciler de Gümüşhane'nin sakin atmosferini ve kaliteli eğitim sistemini övdü.

12.03.2024 12:09  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi'nde Rusya'dan Almanya'ya, Fas'tan Malezya'ya kadar 70 ülkeden 2 bin öğrenci eğitim görüyor.

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, AA muhabirine, Türkiye'de bilimde ve yüksek öğrenimde son dönemlerde oldukça önemli mesafe katedildiğini söyledi.

Yükseköğretimdeki kalite artışının Türkiye'deki üniversitelere talebi artırdığını belirten Zeybek, "Konunun kültürel boyutu da var. Ülkemizde 198, Gümüşhane Üniversitemizde ise 70 ülkeden uluslararası öğrenciler hem ülkemizi tanıyorlar hem Türk kültürüyle kaynaşıyorlar." dedi.

Zeybek, konunun hem ekonomik hem de tanıtım boyutu olduğuna işaret ederek, öğrencilerin Türkiye ile ülkeleri arasında köprü görevi görecek misyon yüklenmelerini son derece anlamlı bulduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Zeybek, Gümüşhane Üniversitesi'nde Rusya, Almanya, Malezya, Fas, Irak ve Çad'ın da aralarında bulunduğu 70 ülkeden 2 bin öğrencileri olduğunu, bu sayıyı artırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Gümüşhane Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencisi 18 yaşındaki Rus uyruklu Valeriia Vasiannia, üniversitede çok iyi eğitim verildiğini ifade ederek, "Ben grafik tasarım öğrenmek istiyorum. Çizmeyi çok seviyorum. Kütüphaneye geliyorum. Burada Türk tarihini öğreniyorum." diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Çadlı Achta Abba Boukar, "Gümüşhane çok sakin bir şehir ve eğitim sistemi çok iyi. Bu nedenle geldim. Çok pratik yapıyoruz, haftada 3 defa laboratuvara gidiyoruz. Burada öğrendiğim bilgilerle, döndüğümde ülkeme hizmet etmek ve orada yeni öğrenciler yetiştirmek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Türkiye, Almanya, Malezya, Rektör, Rusya, Fas, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane Üniversitesi'nde 70 ülkeden 2 bin öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kahramankazan'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Gerçekleştirildi
    13:11 Kahramankazan'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Gerçekleştirildi

    Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda Bülbül şiiri okundu ve tiyatro gösterisi sahnelendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım'ın konuşmasının ardından oratoryo ve öğrenci korosu marşlar seslendirdi.

  • Hınıs Adalet Sarayı İhalesi 26 Mart'ta Yapılacak
    13:11 Hınıs Adalet Sarayı İhalesi 26 Mart'ta Yapılacak

    AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Hınıs Adalet Sarayı'nın 26 Mart'ta ihalesinin yapılacağını duyurdu. Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ihtişamlı yapının ilçeye ve bölgeye büyük bir ivme kazandıracağını belirtti. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve bakanlık yetkililerine teşekkürlerini iletti.

  • Kadın astsubay durdurduğu otobüste kadın kaptanı görünce ilginç anlar yaşandı
    13:08 Kadın astsubay durdurduğu otobüste kadın kaptanı görünce ilginç anlar yaşandı

    Afyonkarahisar'da jandarma trafik timleri tarafından kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsünde sorgulama yapmak isteyen kadın jandarma astsubay karşısında kadın otobüs kaptanını görünce ilginç anlar yaşandı. Otobüs kaptanının evraklarında herhangi bir eksiklik bulunmazken, astsubay yolculara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yaparak trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı. Otobüs kontrollerin ardından yoluna devam etti.

  • Türkiye Sanayi Üretimi Ocak Ayında Yüzde 1,1 Arttı
    13:07 Türkiye Sanayi Üretimi Ocak Ayında Yüzde 1,1 Arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4, ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı. Aylık olarak ise sanayi üretimi değişmedi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,3 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı.

  • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Migren Dostu İş Yeri Eğitimi
    13:07 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Migren Dostu İş Yeri Eğitimi

    Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından migren hastalığı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen eğitim programında, migren hastalığı, korunma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Program sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü'ne 'Migren Dostu İş Yeri Belgesi' takdim edildi.

  • Muradiye Belediyesi Araç Filosuna Yeni Araçlar Ekledi
    13:06 Muradiye Belediyesi Araç Filosuna Yeni Araçlar Ekledi

    Van'ın Muradiye ilçesinde belediyenin araç filosuna yeni kamyon, otobüs, çöp arabası ve kepçe gibi araçlar eklendi. Kaymakam Melih Aydoğan'ın hizmetleri takdirle karşılandı.

  • İzmir'de TIR ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
    13:05 İzmir'de TIR ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karşı yönden gelen bir TIR ile belediye otobüsü çarpıştı. Kazada 1 yolcu hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.


12:46 İmamoğlu’ndan sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama
12:20 MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı
12:11 Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
11:48 İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı
11:01 İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda 7 alanda destek verilecek İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda destek verilecek
12:10 Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı
11:43 Yapılan yorumları görmeniz lazım Messi hayranlarından fena linç yiyor Yapılan yorumları görmeniz lazım! Messi hayranlarından fena linç yiyor
11:38 Bakan Göktaş’tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu Bir anda salonu terk etti Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti
11:11 Trump, Hitler’i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı Trump, Hitler'i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı
10:58 Antalya’da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu Antalya'da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu
10:40 Zehra Güneş’in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor Zehra Güneş'in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor
10:37 İran destekli grup, İsrail’in en büyük havalimanını vurdu İran destekli grup, İsrail'in en büyük havalimanını vurdu
10:24 Kredi kartlarına yeni düzenlenme mi geldi Nakit avans taksit sayısı 3’e düşürüldü iddiası Kredi kartlarına yeni düzenlenme mi geldi? Nakit avans taksit sayısı 3'e düşürüldü iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 13:11:44. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane Üniversitesi'nde 70 ülkeden 2 bin öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement