Gümüşhane Üniversitesi\'nde 70 ülkeden 2 bin öğrenci eğitim görüyor

Gümüşhane Üniversitesi'nde Rusya'dan Almanya'ya, Fas'tan Malezya'ya kadar 70 ülkeden 2 bin öğrenci eğitim görüyor.
Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, AA muhabirine, Türkiye'de bilimde ve yüksek öğrenimde son dönemlerde oldukça önemli mesafe katedildiğini söyledi.
Yükseköğretimdeki kalite artışının Türkiye'deki üniversitelere talebi artırdığını belirten Zeybek, "Konunun kültürel boyutu da var. Ülkemizde 198, Gümüşhane Üniversitemizde ise 70 ülkeden uluslararası öğrenciler hem ülkemizi tanıyorlar hem Türk kültürüyle kaynaşıyorlar." dedi.
Zeybek, konunun hem ekonomik hem de tanıtım boyutu olduğuna işaret ederek, öğrencilerin Türkiye ile ülkeleri arasında köprü görevi görecek misyon yüklenmelerini son derece anlamlı bulduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Zeybek, Gümüşhane Üniversitesi'nde Rusya, Almanya, Malezya, Fas, Irak ve Çad'ın da aralarında bulunduğu 70 ülkeden 2 bin öğrencileri olduğunu, bu sayıyı artırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
Gümüşhane Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencisi 18 yaşındaki Rus uyruklu Valeriia Vasiannia, üniversitede çok iyi eğitim verildiğini ifade ederek, "Ben grafik tasarım öğrenmek istiyorum. Çizmeyi çok seviyorum. Kütüphaneye geliyorum. Burada Türk tarihini öğreniyorum." diye konuştu.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Çadlı Achta Abba Boukar, "Gümüşhane çok sakin bir şehir ve eğitim sistemi çok iyi. Bu nedenle geldim. Çok pratik yapıyoruz, haftada 3 defa laboratuvara gidiyoruz. Burada öğrendiğim bilgilerle, döndüğümde ülkeme hizmet etmek ve orada yeni öğrenciler yetiştirmek istiyorum." dedi.
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