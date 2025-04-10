GÜNDEM / 10 Nisan 2025 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GÜNDEM / 10 Nisan 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul edecek.

10.04.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek, daha sonra resmi akşam yemeği verilecek.

(Ankara/13.30/15.30/15.45/16.30/17.15/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşecek.

Konuk Cumhurbaşkanı Subianto, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap edecek.

(TBMM/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Ercan Havalimanı'nda basına açıklamalarda bulunacak, Bağışçılar Madalya ve Berat Takdim Töreni'ne, Yüksek Mahkeme Binası temel atma törenine ve Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi tanıtım toplantısına katılacak.

(Lefkoşa/11.05/12.00/13.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenecek Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anma programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İlk Öğretmenim Ailem Mobil Uygulama Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC'de Yüksek Mahkeme Binası ve Millet Kütüphanesi temel atma törenine iştirak edecek.

(Lefkoşa/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Selin Şahin Ortaokulunun açılış törenine katılacak, Valiliğe ziyaret gerçekleştirecek, il eğitim değerlendirme toplantısına başkanlık edecek, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Çorum/10.00/12.30/13.00/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışına katılacak, 81 il ile çevrimiçi saha akademisini başlatacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, "Türkiye ve Somali arasında Somali kara alanlarında hidrokarbon arama ve üretim anlaşması" imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Van Bölge Yarışması Ödül Töreni'ne, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışına, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi 335 iş yeri temel atma ve Kalkınma Ajansları projeleri toplu açılış törenlerine katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek.

(Van/09.10/10.00/12.00/13.00/14.05/14.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Yükselen Pazarlar Forumu imza töreni ve açılışı ile Türkiye- Şili İş Forumu'na katılacak.

(İstanbul/09.20/09.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, OECD Yükselen Pazarlar Forumu açılışına, Tuzla'da düzenlenecek Tarama Gemisi Hizmete Alma ve İlk Blok Kaynak Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 33. haftası; Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor ve Adanaspor-Kocaelispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Malatya/14.00/Ankara/17.00/Adana/20.00) (Fotoğraflı)

2- THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olacak.

(Münih/21.00) (Fotoğraflı)

3- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Zerenspor ile Türk Hava Yolları karşılaşacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. haftadan ertelenen Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçı oynanacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

5- 2025 IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur ilk maçında Türkiye, Avusturya'ya konuk olacak.

(Schwechat/19.00) (Fotoğraflı)

6- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Slovakya'da devam edilecek.

(Bratislava) (Fotoğraflı)

7- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynanacak.

(Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, Milletvekili, DEM Parti, Diplomasi, Politika, İstanbul, Ekonomi, ankara, Güncel, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 10 Nisan 2025 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı sarsan gece kulübü faciasında şarkıcı Rubby Perez de hayatını kaybetti Dünyayı sarsan gece kulübü faciasında şarkıcı Rubby Perez de hayatını kaybetti
Etiketlerde yeni dönem Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak Etiketlerde yeni dönem! Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak
Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Sahibinin mezarını kazmaya çalışan sadık köpek, izleyenleri göz yaşlarına boğdu Sahibinin mezarını kazmaya çalışan sadık köpek, izleyenleri göz yaşlarına boğdu
Osimhen Galatasaray’dan bir çuval para istedi Osimhen Galatasaray'dan bir çuval para istedi
Trump, Beyaz Saray bahçesinde altın kürekle ağaç dikti Trump, Beyaz Saray bahçesinde altın kürekle ağaç dikti
Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz
Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı
Ahmet Minguzzi’yi mezarda da rahat bırakmıyorlar Saldırıya uğradı Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı
Ağırel ve Soykan, Erkan Kork’un şikayeti sonrası gözaltına alınmış Ağırel ve Soykan, Erkan Kork'un şikayeti sonrası gözaltına alınmış

10:05 Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz Aliyev: Türkiye de İsrail de bizim dostumuzdur, çok endişeliyiz
10:00 Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı Borsa İstanbul güne hızlı yükselişle başladı
09:32 Ahmet Minguzzi’yi mezarda da rahat bırakmıyorlar Saldırıya uğradı Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı
09:16 Ağırel ve Soykan, Erkan Kork’un şikayeti sonrası gözaltına alınmış Ağırel ve Soykan, Erkan Kork'un şikayeti sonrası gözaltına alınmış
08:32 Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler! Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit
14:40 Panikleyen Netanyahu’dan Türkiye’ye karşı kritik hamle ABD’yi ikna etmeye çalışıyor Panikleyen Netanyahu'dan Türkiye'ye karşı kritik hamle! ABD'yi ikna etmeye çalışıyor
14:30 Trump, Beyaz Saray bahçesinde altın kürekle ağaç dikti Trump, Beyaz Saray bahçesinde altın kürekle ağaç dikti
14:16 Osimhen Galatasaray’dan bir çuval para istedi Osimhen Galatasaray'dan bir çuval para istedi
14:16 Sahibinin mezarını kazmaya çalışan sadık köpek, izleyenleri göz yaşlarına boğdu Sahibinin mezarını kazmaya çalışan sadık köpek, izleyenleri göz yaşlarına boğdu
14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
14:13 Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi Ölen genç dansçının cenazesini ailesi kabul etmedi
14:12 Etiketlerde yeni dönem Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak Etiketlerde yeni dönem! Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak
14:01 Dünyayı sarsan gece kulübü faciasında şarkıcı Rubby Perez de hayatını kaybetti Dünyayı sarsan gece kulübü faciasında şarkıcı Rubby Perez de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 10:47:03. #7.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 10 Nisan 2025 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement