GÜNDEM / 21 Nisan 2026

ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'yu kabul edecek.

(Ankara/16.00)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Petersberg İklim Diyaloğu toplantısının açılış konuşmasını yapacak.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Odası heyeti ile bir araya gelecek.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ?ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde Fuadname Hat ve Ebru Sergisi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final etabı, TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

(Konya/20.30) (Fotoğraflı)

2- FIBA Kadınlar Dünya Kupası kura çekimi, Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın grubu ve rakipleri belli olacak.

(Berlin/18.45)

3- FIBA Onur Listesi (Hall of Fame) 2026 etkinliği Almanya'nın Berlin kentindeki Kraftwerk Berlin'de düzenlenecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra, Dirk Nowitzki, Sue Bird, Celine Dumerc, Clarisse Machanguana, Wang Zhizhi ve Ismenia Pauchard oyuncu, Ludwik Mietta-Mikolajewicz ise antrenör olarak FIBA Onur Listesi'ne girecek.

(Berlin/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ilk maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 21 Nisan 2026 - Son Dakika

