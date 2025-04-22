GÜNDEM / 22 Nisan 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 22 Nisan 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabul edecek, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile görüşmesinin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

22.04.2025 09:10
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabul edecek, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile görüşmesinin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/15.00/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 7 Bölgeden 7 Eser 23 Nisan Konseri'ne, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları Ödül Töreni'ne, 23 Nisan TBMM Kupası Ödül Töreni'ne ve TBMM Çocuk Özel Oturumu'na katılacak.

(TBMM/10.00/10.30/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı açılış programı ve Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi imza törenine katılacak.

(İstanbul/10.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Hadi Bir Şarkı Yazalım Projesi Lansmanı'na, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'ne ve TBMM Çocuk Özel Oturumu'na iştirak edecek.

(TBMM/10.00/10.40/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak, Suriye Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Hicaz Demir yolu İstasyonu'nu ziyaret edecek.

(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistikleri ile nisan ayı tüketici güven endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta, Vekaletle Kurban Organizasyonu tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

(Konya/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- THY Avrupa Ligi play-off ilk maçlarında; Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek, Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Atina/21.30) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakalarına Zeytinburnu Buz Adası'nda devam edilecek. Organizasyonun ikinci maç gününde Güney Afrika-Bosna Hersek, Kırgızistan- Lüksemburg ve Türkiye- Türkmenistan maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 22 Nisan 2025 - Son Dakika

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