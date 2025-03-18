GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2025

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale Şehitler Abidesi önünde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni", Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni ile Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü İftar...

18.03.2025 00:16
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale Şehitler Abidesi önünde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni", Kınalı- Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni ile Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü İftar Programı'na katılacak.

(Çanakkale/12.00/Tekirdağ/14.30/İstanbul/18.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya gelecek.

(Rize/18.34)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni ve İNTES Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(Çanakkale/12.00-Tekirdağ/14.30-Ankara/19.05)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları ile geçen yıla ilişkin "Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu" ile "Hizmetlere Erişim ve Ayrımcılık" bültenlerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantının ikinci gününe iştirak edecek.

(Cenevre)

2- ?? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.00)

2- Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalleri, Nesibe Aydın- Fenerbahçe Opet ve İlkem Yapı Tarsusspor- Çimsa ÇBK Mersin maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/15.00/Mersin/17.30)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçlarında; Galatasaray, Litvanya'nın Rytas Vilnius, Manisa Basket ise İspanya'nın Unicaja takımını konuk edecek.

(İstanbul/Manisa/20.00)

4- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile yapılacak maçların hazırlığına TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam edecek.

(İstanbul/16.30)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2025 - Son Dakika

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