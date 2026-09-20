GÜNDEM ÖZETİ / 20 Eylül 2026 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Eylül 2026

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gidecek.

(İstanbul/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 6. haftası; Fenerbahçe-Eyüp spor, Erzurumspor FK-Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş ve Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Erzurum/17.00/Diyarbakır/İzmir/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası; Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK, Manisa FK-İstanbulspor, Antalyaspor-Artı Değer Vanspor FK ve Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/Manisa/17.00/Antalya/Mardin/20.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 3. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta müsabakaları oynanacak.

5- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftası, 4 maçla tamamlanacak.

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında; Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Güneysuspor-Beykoz Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak.

(Eskişehir/14.00/Rize/Bursa/17.00)

7- Amatör bisikletçilere yönelik "L'Etape Türkiye by Tour de France 2026", Ümraniye Millet Bahçesi'nden start alacak yarışlarla başlayacak. Bisikletçiler, "kısa parkur", "uzun parkur" veya "kıtalararası deneyim parkuru" olmak üzere üç ayrı kategoride mücadele edecek.

(İstanbul/08.00)

8- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin on beşinci ayak yarışı, Avusturya'da gerçekleştirilecek.

(Spielberg/15.00)

9- Eski Formula 1 (F1) pilotlarından Felipe Massa, organizasyon takvimine 2027 yılı itibarıyla tekrar giren ve daha önce üst üste 3 birincilik kazandığı TOSFED İstanbul Park pistinde özel bir spor araçla deneme sürüşü yapacak, etkinliğe katılacaklar arasından seçilen beş F1 hayranıyla pistte özel tur atacak ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/13.00)

10- Milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Burhan Akbudak, Şamil Erdoğan ve Feyzullah Aktürk'ün de mindere çıkacağı AIGA Global Grappling Serisi organizasyonu, ORA Arena'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/18.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA
Anadolu AjansıGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dilencilik bahanesiyle eve girdiler Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar Dilencilik bahanesiyle eve girdiler! Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Hasan Şaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
00:35
Organize suç operasyonunda yeni gelişme 5 şüpheli tutuklandı
Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı
23:40
İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri “Jak Tovim“ yakalandı
İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri "Jak Tovim" yakalandı
22:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
22:24
Maç biter bitmez Okan Buruk’tan istifa sorusuna olay yanıt
Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt
21:55
Salah hat-trick yaptı Trabzonspor, Galatasaray’a gol oldu yağdı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı
21:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’na katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 00:49:59. #7.12#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 20 Eylül 2026 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement