GÜNDEM ÖZETİ / 20 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gidecek.

(İstanbul/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 6. haftası; Fenerbahçe-Eyüp spor, Erzurumspor FK-Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş ve Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Erzurum/17.00/Diyarbakır/İzmir/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası; Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK, Manisa FK-İstanbulspor, Antalyaspor-Artı Değer Vanspor FK ve Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/Manisa/17.00/Antalya/Mardin/20.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 3. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta müsabakaları oynanacak.

5- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftası, 4 maçla tamamlanacak.

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında; Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Güneysuspor-Beykoz Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak.

(Eskişehir/14.00/Rize/Bursa/17.00)

7- Amatör bisikletçilere yönelik "L'Etape Türkiye by Tour de France 2026", Ümraniye Millet Bahçesi'nden start alacak yarışlarla başlayacak. Bisikletçiler, "kısa parkur", "uzun parkur" veya "kıtalararası deneyim parkuru" olmak üzere üç ayrı kategoride mücadele edecek.

(İstanbul/08.00)

8- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin on beşinci ayak yarışı, Avusturya'da gerçekleştirilecek.

(Spielberg/15.00)

9- Eski Formula 1 (F1) pilotlarından Felipe Massa, organizasyon takvimine 2027 yılı itibarıyla tekrar giren ve daha önce üst üste 3 birincilik kazandığı TOSFED İstanbul Park pistinde özel bir spor araçla deneme sürüşü yapacak, etkinliğe katılacaklar arasından seçilen beş F1 hayranıyla pistte özel tur atacak ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/13.00)

10- Milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Burhan Akbudak, Şamil Erdoğan ve Feyzullah Aktürk'ün de mindere çıkacağı AIGA Global Grappling Serisi organizasyonu, ORA Arena'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/18.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.