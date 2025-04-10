GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul edecek.
-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek, daha sonra resmi akşam yemeği verilecek.
(Ankara/13.30/15.30/15.45/16.30/17.15/18.15)
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