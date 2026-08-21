Gündemdeki Önemli Etkinlikler - Son Dakika
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Gündemdeki Önemli Etkinlikler

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Bugün Türkiye'de siyasi, ekonomik ve spor alanında bir dizi önemli etkinlik ve gelişme yaşanacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, esnafı, Toprak Ana Kadın Kooperatifi'ni ve fındık bahçelerini ziyaret edecek.

(Trabzon/13.15/15.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışına katılacak.

(İzmir/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret edecek, 2027'de faaliyetlerine başlayacak Turka Araç Muayene Hizmetleri Örnek Araç Muayene Merkezi'nin tanıtım programına iştirak edecek.

(Kocaeli/10.30/İstanbul/15.00)

2 - Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ve yapı izin istatistikleri ile ağustos ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığında ikinci gün etkinlikleriyle sürecek.

(Kocaeli/09.00)

SPOR

1 - 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, Türkiye (İstanbul), Çekya (Brno), Azerbaycan (Bakü) ve İsveç'in (Göteborg) ev sahipliğinde başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu ilk maçında Letonya ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

2 - Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası, Erzurumspor FK-Galatasaray maçıyla başlayacak.

(Erzurum/21.30)

3 - Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/21.30)

4 - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'da düzenlenen Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

(Hamburg/18.45)

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Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Dizi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündemdeki Önemli Etkinlikler - Son Dakika

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