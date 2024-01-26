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Güney Afrika Bakanı: UAD Kararı İki Devletli Çözüm Tartışmalarını Başlatabilir - Son Dakika
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Güney Afrika Bakanı: UAD Kararı İki Devletli Çözüm Tartışmalarını Başlatabilir

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'deki hayatların kurtarılması için aldığı kararın önemli olduğunu belirterek, artık iki devletli çözümün tartışılması gerektiğini söyledi. Pandor, Filistin'deki sivillerin korunması için çaba göstermeyi sürdüreceklerini ve kararın Filistin'deki hayatların kurtarılması için çok önemli olduğunu dile getirdi. Ayrıca, çatışmaların son bulması için iki devletli çözüm görüşmelerinin olması gerektiğini vurguladı.

Güney Afrika Bakanı: UAD Kararı İki Devletli Çözüm Tartışmalarını Başlatabilir
26.01.2024 - 18:33,
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Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı kararın Gazze'deki hayatların kurtarılması için önemli olduğunu belirterek, artık iki devletli çözümün tartışılması gerektiğini söyledi.

Pandor, UAD'ın verdiği karar sonrası Lahey'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Filistin'deki sivillerin korunması için çaba göstermeyi sürdüreceğini söyledi.

Bakan Pandor, Filistin'de binlerce insanın öldürülmesine seyirci kalamayacaklarını belirterek, kararın Filistin'deki hayatların kurtarılması için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Okunan kararda "ateşkes" kelimesinin yer almamasının hayal kırıklığı olmadığını ancak dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Pandor, "Umudum, bundan sonra iki devletli çözümün tartışıldığı bir sürece doğru ilerleriz." ifadesini kullandı.

Çatışmaların kesin son bulması için iki devletli çözüm görüşmelerinin olması gerektiğine işaret eden Pandor, tedbir kararlarının uygulanması için de bir ateşkes olması gerektiğini belirtti.

İsrail'in alınan kararlara uyup uymayacağına ilişkin düşünceleri sorulan Pandor, "İsrail hakkında gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum ama çok sayıda güçlü dostları var. Dostlarının İsrail'e kararlara uyması yönünde tavsiye vereceğini umuyorum." dedi.

Kaynak: AA
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