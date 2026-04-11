Güney Afrika'da Bulunan 252 Milyon Yıllık Fosil, Memelilerin Atalarının Yumurtlayarak Çoğaldığını Kanıtladı

11.04.2026 19:49
Güney Afrika'da bulunan 252 milyon yıllık bir fosil, memelilerin atalarının yumurtlayarak çoğaldığını doğrudan kanıtladı. Lystrosaurus türüne ait olan bu fosil, embriyonun yumurtadan çıkmadan öldüğünü ortaya koyarak evrimsel biyoloji alanındaki tartışmalara son verdi.

Güney Afrika'da yıllar önce bulunan küçük bir kaya parçasının içinden çıkan fosil, bilim dünyasında büyük bir boşluğu doldurdu. Yaklaşık 252 milyon yıllık bu keşif, memelilerin atalarının yumurtlayarak çoğaldığını ilk kez doğrudan kanıtladı.

Araştırmaya konu olan fosil, Lystrosaurus adlı, dinozor öncesi dönemde yaşamış ve memelilere giden evrimsel hattın önemli bir parçası olan bir türe ait. Fosil ilk olarak 2008 yılında keşfedildiğinde, kaya içinde kıvrılmış halde duran bir embriyo fark edilmişti, ancak embriyonun bir yumurtanın içinde mi yoksa dışında mı öldüğü kesin olarak belirlenememişti. Aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından, gelişmiş görüntüleme teknolojileri bu soruya net bir yanıt verdi. Yüksek çözünürlüklü senkrotron X-ışını taramaları sayesinde fosil, zarar verilmeden mikroskobik düzeyde incelendi ve embriyonun henüz yumurtadan çıkmadan öldüğü ortaya kondu.

Bu keşif, evrimsel biyolojide uzun süredir tartışılan bir soruya doğrudan yanıt veriyor. Bilim insanları uzun zamandır memelilerin atalarının yumurtlayıp yumurtlamadığını dolaylı verilerle tartışıyordu, ancak bu fosil, ilk kez doğrudan bir embriyo ve yumurta ilişkisini ortaya koyarak bu tartışmayı büyük ölçüde sonlandırdı. Gelişmiş taramalar, embriyonun gelişim aşamasına dair kritik bilgiler de sundu; özellikle alt çenenin henüz birleşmemiş olması, hayvanın yumurtadan çıksa bile kendi başına beslenemeyeceğini gösteriyor.

Çalışma, Lystrosaurus'un üreme biçimine dair de önemli ipuçları sunuyor. Araştırmacılara göre bu canlılar, vücutlarına kıyasla oldukça büyük ve besin açısından zengin yumurtalar bırakıyordu, muhtemelen yumuşak kabuklu olan bu yumurtalar fosil kayıtlarında neden bugüne kadar bu tür bulgulara rastlanmadığını açıklıyor. Ayrıca, Lystrosaurus'un Permiyen-Triyas yok oluşu gibi büyük çevresel krizlerden sonra hayatta kalmasında, yumurtayla çoğalma gibi özelliklerin rol oynamış olabileceği düşünülüyor. Bilim insanları, bu keşfin geçmişi anlamakla sınırlı olmayıp, canlıların büyük çevresel krizlere nasıl uyum sağladığını anlamaya yardımcı olabileceğini vurguluyor.

SON DAKİKA: Güney Afrika'da Bulunan 252 Milyon Yıllık Fosil, Memelilerin Atalarının Yumurtlayarak Çoğaldığını Kanıtladı
