Güney Afrika'da Kaçak Madencilerin Direnişi

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde terkedilmiş bir altın madeninde polise teslim olmakta direnen yüzlerce kaçak madencinin yeraltındaki bekleyişi sürüyor.

Geçen hafta ülkenin Kuzey Batı eyaletindeki terkedilmiş Stillfontein madenine yönelik düzenlenen operasyonda polisin su ve gıda tedarikini kesmesi üzerine aç ve susuz halde mahsur kalan kaçak madenciler, dışarı çıkmamakta ısrar ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni'nin polise teslim olmakta direnen kaçak madencilerin "gerekirse dumanla dışarı çıkarılacağı" ve "zulüm görmeleri gerektiği" yönündeki açıklamasının kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Hafta başında başlatılan kaçak madencileri çıkarma çalışmaları devam ederken, ülkeye yıllık milyarlarca dolara mal olan kaçak madencilik sorunu bir kez daha gündeme geldi.

Witwatersrand Üniversitesi Afrika Maden Sistemleri Bilimsel Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Glen Nwaila, Güney Afrika'da kaçak madencilik sektörünü ve kaçak madencilerin durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Kaçak madenciliğin Güney Afrika'ya maliyeti yaklaşık 4 milyar dolar

Nwaila, küçük ölçekli madencilik sektörünün dünya genelinde tahmini olarak 40 milyon kişiyi istihdam ettiğini belirterek, "Güney Afrika'da, kaçak madencilik sektörü, halk arasında 'Zama Zama' olarak bilinir. 'Bir şans vermek' anlamına gelen bu Zulu terimi, on binlerce kişi için hem bir can simidi hem de bir yük haline gelmiştir." dedi.

Güney Afrika'da 10 bin ila 30 bin kişinin doğrudan kaçak madenciliğe karıştığının tahmin edildiğini kaydeden Nwaila, "Birçok kişi için, terk edilmiş yahut gaz sızıntılarının yaşandığı faal madenlerde altın ve krom gibi değerli minerallerin peşinde koşmak, yaklaşık 250 bin kişiyi geçindirmenin bir yoludur." diye konuştu.

Nwaila, kaçak madenciliğin ülke ekonomisi için yarattığı zorluklara değinerek, "Kaçak madencilik faaliyetleri yalnızca altın sektöründe yıllık 70 milyar Rand'ın (3,8 milyar dolar) üzerinde olduğu tahmin edilen ciddi mali kayıplara yol açıyor." ifadelerini kullandı.

"Kaçak madenciler sıklıkla örgütlü ve silahlıdır"

Güney Afrikalıları kaçak madencilik faaliyetlerine iten en önemli faktörlerin yüksek işsizlik oranları ve yaygın yoksulluk olduğuna dikkati çeken Nwaila, "Özellikle altın zengini bölgelerde hızlı finansal kazançların cazibesi, birçok kişiyi bu yasadışı faaliyetlere katılmaya teşvik eder." değerlendirmesinde bulundu.

Nwaila, resmi madencilik işlerinin azalması, birçok kalifiye işçiyi işsiz bırakarak onları alternatif olarak yasadışı madenciliğe ittiğini belirtti.

Kolluk kuvvetlerinin, kaçak madencilikle mücadele konusunda çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu kaydeden Nwaila, "Kaçak madenciler, sıklıkla örgütlü ve silahlıdır ve kolluk kuvvetleri personeli için önemli güvenlik riskleri oluşturur." dedi.

Nwaila, kolluk kuvvetleri ve yerel otoritelerdeki yolsuzluğun da kaçak madencilikle mücadeleyi zorlaştırdığına değinerek, "Bazı yetkililerin suç ortağı olması veya bu faaliyetlere göz yumması nedeniyle yasadışı madencilikle mücadele çabalarını daha da engelleyebilir." ifadelerini kullandı.

Kaçak madenciliğin karmaşık sosyoekonomik faktörlere dayanmasından ötürü, bununla mücadelenin toplumsal huzursuzluğa yol açabildiğine değinen Nwaila, bu durumun illegal faaliyetlerin daha da yaygınlaşmasına neden olabildiğine dikkati çekti.

"Bazı madenciler zorla çalıştırılıyor"

Nwaila, kaçak madencilerin son derece tehlikeli çalışma koşullarına sahip olduklarına değinerek, "Genellikle uygun güvenlik ekipmanı olmadan terk edilmiş veya düzenlenmemiş madenlerde çalışırlar ve buda sık sık kazalara ve ölümlere yol açar." dedi.

Sektörde, sömürü ve kaçakçılık dahil olmak üzere insan hakları ihlallerinin, yasadışı madencilik faaliyetlerinde yaygın olduğunu kaydeden Nwaila, "Raporlar, bazı madencilerin zorla çalıştırıldığını, şiddete maruz kaldığını ve temel haklarından mahrum bırakıldığını göstermektedir." diye konuştu.

Nwaila, yerel toplulukların yasadışı madencilik faaliyetlerine ilişkin algılarının karışık olduğunu belirterek, "Bazıları bunu ekonomik zorluklar karşısında hayatta kalmanın gerekli bir yolu olarak görürken, diğerleri bu faaliyetlerle ilişkili çevresel bozulma, artan suç oranları ve sağlık riskleri konusunda endişelidir." ifadelerini kullandı.

Stillfontein madeninde son durum

Stillfontein madeninde yaşananların önemli bir çıkmaza yol açtığını belirten Nwaila, "Tutuklanma korkusuyla bu madenciler yüzeye çıkmayı reddetti ve bu da kolluk kuvvetleri için karmaşık bir duruma yol açtı." dedi.

Nwaila, polisin "Vala Umgodi" adı verilen operasyon kapsamında kaçak madencilere gıda ve su tedariğini kesmesinin, insan hakları grupları ve yerel halk tarafından eleştiriyle karşılandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın madencilerin güvenli şekilde kurtarılması ve haklarına saygı gösterilmesi yönündeki çağrısının önemine vurgu yapan Nwaila, "Durum hassas olmaya devam ediyor ve çıkmazı barışçıl bir şekilde çözmek için müzakereler ve çabalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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