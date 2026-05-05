Güney Afrika Sınır Kapılarını Modernize Ediyor

05.05.2026 22:19
Güney Afrika, 6 sınır kapısını 12,5 milyar rand yatırımla teknolojiyle donatacak.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6 büyük sınır kapısını, ileri teknoloji akıllı sistemlerle donatarak yeniden inşa edeceği bildirildi.

Güney Afrika Sınır Yönetim Otoritesinden (BMA) yapılan açıklamada, toplam değeri 12,5 milyar randı (750 milyon dolar) bulan proje kapsamında Beitbridge, Lebombo, Oshoek, Kopfontein, Maseru Bridge ve Ficksburg sınır kapılarının modernize edileceği duyuruldu.

Projeyle sınır kapılarında pasaport damgasına dayalı eski sistemin yerine biyometrik doğrulama sistemleri, otomatik yolcu geçiş uygulamaları ve gelişmiş kargo tarama teknolojilerinin devreye alınması planlanıyor.

Yap-işlet-devret modeliyle özel sektör yatırımıyla hayata geçirilecek projenin inşaat çalışmalarına 2026 sonu itibarıyla başlanması öngörülüyor.

İçişleri Bakanı Leon Schreiber, yaptığı açıklamada, söz konusu 6 sınır kapısının, ülkenin kara sınır trafiğinin yüzde 80'ini oluşturduğuna dikkati çekerek, modernizasyonun hem ekonomik fırsatları artıracağını hem de yasa dışı faaliyetleri azaltacağını ifade etti.

Schreiber, BMA'nın 2023'te kurulmasından itibaren 500 binden fazla düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edildiğini belirterek, son 2 yılda sınır dışı işlemlerinin yüzde 46 arttığını söyledi.

Son dönemde Güney Afrika'da düzensiz göç karşıtı hareketler yükselişe geçti ve bu süreçte yabancılara yönelik şiddet olaylarında artış görüldü.

Kaynak: AA

