Güney Ege'de Yarın Kuvvetli Fırtına Bekleniyor - Son Dakika
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Güney Ege'de Yarın Kuvvetli Fırtına Bekleniyor

Güney Ege\'de Yarın Kuvvetli Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın etkisi gece saatlerinde azalacak.

10.02.2024 13:27
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Güney Ege'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA

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