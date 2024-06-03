Güney Kore'de Büyük Petrol ve Doğalgaz Rezervi Bulunma İhtimali

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SEUL, 3 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkenin doğusundaki sularda 14 milyar varile kadar ham petrol ve doğalgaz rezervinin olabileceğini duyurdu.

Yoon'un Pazartesi günü televizyonda yayımlanan basın bildirisine göre jeofizik araştırmalar, başkent Seul'un yaklaşık 260 kilometre güneydoğusundaki Pohang kentinde bulunan Yeongil Körfezi kıyılarında büyük miktarda petrol ve doğalgaz rezervi bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdi.

1990'ların sonunda 45 milyon varil doğalgaz rezervinin bulunduğu ve 2021 yılına kadar ticari olarak üretildiği bölgede daha fazla petrol ve doğalgaz sahası olabileceği beklentisiyle geçen yıl Şubat ayında keşif çalışması başlatılmıştı.

Yoon, keşif çalışmasına göre 14 milyar varil büyüklüğündeki rezervin Güney Kore'nin 29 yıllık doğalgaz ve dört yıllık ham petrol talebini karşılamasının "son derece muhtemel" olduğunu ifade etti.

Devlet başkanı ayrıca Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı'nın keşif sondaj planını onayladığını ve gelecek yılın ilk yarısında ön sonuçların açıklanmasını beklediğini belirtti.