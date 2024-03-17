Güney Kore'de Stajyer Doktorlar Kontenjan Protestosu: Profesörlere Şantaj Suçlaması

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Güney Kore hükümeti, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü, "Kore halkına şantaj yapmakla" suçladı.

Yonhap'ın haberine göre, Sağlık ve Refah Bakanı yardımcılarından Park Min-soo, stajyer doktorların protestosuna destek için 25 Mart'tan itibaren istifalarını sunmaya başlayacak tıp profesörlerine ilişkin konuştu.

Profesörleri, toplu istifaya hazırlandıkları için "Kore halkına şantaj yapmakla" itham eden Park, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasının müzakereye açık olmadığını ve hükümetin bu konuda geri adım atmayacağını belirtti.

Park, ayrıca doktorlara yapılan sağlık sigortası ödemelerinin artırılması yönündeki çağrıların da kabul edilmeyeceğini ifade etti.

Tıp profesörleri, dün, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren, çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.