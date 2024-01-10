Güney Kore\'nin ana muhalefet partisi lideri bıçaklandı

SEUL, 10 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore'nin ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, başkent Seul'deki Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'nden ayrılırken açıklama yaptı, 10 Ocak 2024.

Çarşamba günü taburcu edilen Lee, geçen hafta boynundan bıçaklanmıştı.

Lee, Seul'daki hastanenin önünde yaptığı basın toplantısında, muhalifleri öldürmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik savaş tipi siyasetin sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, yaşadığı olayın nefret siyasetini sona erdirmek ve karşılıklı saygı ile bir arada yaşama siyasetini yeniden tesis etmek için bir fırsat olması temennisinde bulundu.

Siyasi lider, 2 Ocak'ta ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Busan'a yaptığı ziyaret sırasında 60 yaşlarında bir adam tarafından boynunun sol tarafından bıçaklanmıştı. (Fotoğraf: Paul.J/Xinhua)