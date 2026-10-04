Güneyli, Adana ve Osmaniye'de 5,2'lik deprem sonrası sarsıntıların azalacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güneyli, Adana ve Osmaniye'de 5,2'lik deprem sonrası sarsıntıların azalacağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güneyli, Adana ve Osmaniye\'de 5,2\'lik deprem sonrası sarsıntıların azalacağını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Hakan Güneyli, Osmaniye Sumbas'taki 5,2'lik depremi ve Adana'daki sarsıntıları değerlendirdi. Depremlerin küçülerek sönümleneceğini, Karataş-Yumurtalık fayının deprem oluşturma potansiyeli olduğunu düşündüğünü, yağışlı dönemde kütle hareketlerine dikkat edilmeli dedi.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Güneyli, Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin, "Şimdiye kadar olan verileri değerlendirdiğimizde bu depremlerin küçülerek ve meydana geliş aralıkları da uzayarak sönümleneceğini söyleyebiliriz." dedi.

Güneyli, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8, 4,9 ve 4,4 büyüklüğündeki sarsıntılar ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Bölgenin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilendiğini anımsatan Güneyli, "Bu depremleri, 6 Şubat depremlerinde oluşan elastik deformasyon enerjisinin, batı ve güneybatıya doğru aktarılmasıyla orada biriken enerjinin bir şekilde açığa çıkması sonucunda oluşan depremler olarak ifade edebiliriz." diye konuştu.

Güneyli, mevcut verilere göre deprem aktivitesinin zamanla küçülen sarsıntılar şeklinde devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar meydana gelen depremleri incelediğimizde 5,2'lik en büyük depremden önce 5 küçük, 5,2'den sonra da 22-25 deprem daha olduğunu ve bu depremlerin de 5,2'den daha küçük depremler silsilesi şeklinde azalarak devam ettiğini görüyoruz. Şimdiye kadar olan verileri değerlendirdiğimizde bu depremlerin küçülerek ve meydana geliş aralıkları da uzayarak sönümleneceğini söyleyebiliriz. Artçılar devam edebilir, şimdiye kadar olan büyüklükteki artçılar gibi fakat aralıkları daha uzun olacak şekilde artçılar meydana gelebilir."

"Karataş- Yumurtalık fayının deprem oluşturma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum"

Prof. Dr. Hakan Güneyli, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji transferinin yıllarca devam edebileceğini belirtti.

Bölgedeki fayları değerlendiren Güneyli, "Karataş-Yumurtalık fayının önümüzdeki süreçte deprem oluşturma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Güneyli, depremlerin ardından toprak kayması ve kaya düşmesi gibi risklerin arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda oldukça yağışlı dönemden geçiyoruz. Bu bağlamda yüksek eğim, jeolojik koşullar, zemin koşulları ve yağış ile depremi ilişkilendirdiğimiz zaman birçok faktörün bir araya gelmesi, o bölgede ciddi kütle hareketi riskini ortaya çıkarabilir. Bu anlamda özellikle bölgede yaşayan halkımızın kütle hareketlerine dikkat ederek yaşamalarında fayda var."

Kaynak: AA
YumurtalıkSaimbeyliOsmaniyeKarataşDepremSumbasGüncelÇevreAdanaDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni "Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
90’ların yıldızı Bendeniz’i bir de şimdi görün Yıllar onu çok değiştirdi 90'ların yıldızı Bendeniz'i bir de şimdi görün! Yıllar onu çok değiştirdi
Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme
20:49
AK Parti’ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay’dan dikkat çeken yanıt
AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt
20:04
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması
Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
19:07
Adana’nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
15:48
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 21:23:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Güneyli, Adana ve Osmaniye'de 5,2'lik deprem sonrası sarsıntıların azalacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei