Güngören'de Alt Geçit Suyla Doldu - Son Dakika
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Güngören'de Alt Geçit Suyla Doldu

Güngören\'de Alt Geçit Suyla Doldu
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Sağanak nedeniyle Güngören'deki alt geçit tek yönlü kapatıldı, su tahliye çalışmaları sürüyor.

İstanbul Güngören'de, sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçit tek yönlü ulaşıma kapatıldı, tahliye için çalışma başlatıldı.

Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde bulunan alt geçidi sağanak nedeniyle su bastı.

Yağışın etkisiyle kısa sürede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Alt geçidin bulunduğu cadde Edirne istikametinde tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Belediye ekiplerinin, alt geçitte biriken suyun tahliyesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de Alt Geçit Suyla Doldu - Son Dakika

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