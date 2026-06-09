Güngören'de Bıçaklama Davası Başladı - Son Dakika
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Güngören'de Bıçaklama Davası Başladı

09.06.2026 12:51
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17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması başladı. 14 yaşındaki sanık E.Ç. hakim karşısında.

GÜNGÖREN'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülmeye başladı. 14 yaşındaki E.Ç ilk kez hakim karşısına çıktı.

Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. 14 yaşındaki E.Ç. ilk kez hakim karşısına çıktı. Adliye binası içerisinde bulunan konferans salonunda görülen duruşma saat 10.40 sıralarında başladı. Duruşmaya, Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 şikayetçi, 4 mağdur ve taraf avukatları katıldı. Çok sayıda kişi ve Atlas Çağlayan'ın okul arkadaşları da adliyeye gelerek ailesine destek verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Ocak'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında suça sürüklenen çocuk E.Ç'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladığı ve Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor. Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, E.Ç'nin 'kasten öldürme', 'silahla tehdit' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' suçları yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu iddianamede kaydediliyor. İddianamede, Atlas Çağlayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisiyle birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği aktarılıyor. Çağlayan'ın telefonunda yapılan incelemede E.Ç. ile daha önceden tanıştığına ve husumetlerinin bulunduğuna dair herhangi bir delilin bulunmadığına dikkati çekilen iddianamede, E.Ç'nin telefonunda elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve çakı fotoğrafının bulunduğu vurgulanıyor. Olay tarihinde 18 yaşını doldurmamış Atlas Çağlayan'ın Türk Ceza Kanunu kapsamında çocuk sayılması gerektiği değerlendirilen iddianamede, 'kasten öldürme suçunun çocuğa karşı işlenmesinin' nitelikli hal teşkil ettiği belirtildi. E.Ç'nin elverişli nitelikte bulunan bıçakla çocuk sayılan Çağlayan'ın hayati bölgeleri olan göğsüne ve kalbinin alt kısmına 3 kez vurup, ölümüne neden olma eylemi nedeniyle "nitelikli kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığına işaret edilen iddianamede, E.Ç'nin olayda kullandığı bıçağın "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçu kapsamında olduğu anlatılıyor.

Kaynak: DHA

Çağlayan, 3. Sayfa, Güncel, Hakim, Yaşam, Son Dakika

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