Güngören'de, ehliyet raporu almak için gittiği aile sağlığı merkezinde taşkınlık çıkarıp hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ehliyet raporu almak için gittiği Güven Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde dün taşkınlık çıkardığı için gözaltına alınan R.K'nin (39) polisteki işlemleri tamamlandı.
"Mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.
Güven Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'ne dün ehliyet raporu almak için giden R.K, aile hekiminin kan vermesi gerektiğini söylemesi üzerine masanın üzerindeki eşyayı etrafa saçıp hakaret ve tehditte bulunmuştu. Zanlı, polislerce gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Güngören'de Taşkınlık Çıkaran Şüpheli Serbest - Son Dakika
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