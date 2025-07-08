Günsel Tan\'ın Cenaze Töreni

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın cenaze törenine katıldı.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan, Ankara'da hayatını kaybetti. Günsel Tan için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan yardımcıları, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namık Tan, töreninde taziyeleri kabul etti. Günsel Tan'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.