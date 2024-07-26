Günün Programı

Güncel

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri verisini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM 100. Yıl Bahçe Lokantası'nda "Genel Seçim Sonrası Türkiye Değerlendirmesi" konulu sunum yapacak, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. (ANKARA)

11.00-20.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığı ile Bursa Büyükşehir, Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya belediyelerini ziyaret edecek, Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde üye katılım törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI-BURSA)

12.30 - SES İstanbul Şubeleri "112 alarm veriyor" konulu açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulunda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

15.00 - Uluslararası Büyükçekmece Festivali kapsamında 75 ülkeden 1200 sanat elçisi Taksim Meydanı'nda buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

15.00 - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 7'nci CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katılacak. (VİYENTİYAN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…