Günün Programı

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TCMB enflasyon beklentileri açıklanacak, CHP Grup Başkanvekili sunum yapacak, CHP Genel Başkanı ziyaretlerde bulunacak, SES İstanbul Şubeleri açıklama yapacak, TBMM'de Vergi Kanunları görüşülecek, Büyükçekmece Festivali başlıyor, Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek, Hakan Fidan toplantıya katılacak.

26.07.2024 10:00  Güncelleme: 10:01
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10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri verisini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM 100. Yıl Bahçe Lokantası'nda "Genel Seçim Sonrası Türkiye Değerlendirmesi" konulu sunum yapacak, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. (ANKARA)

11.00-20.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığı ile Bursa Büyükşehir, Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya belediyelerini ziyaret edecek, Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde üye katılım törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI-BURSA)

12.30 - SES İstanbul Şubeleri "112 alarm veriyor" konulu açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulunda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

15.00 - Uluslararası Büyükçekmece Festivali kapsamında 75 ülkeden 1200 sanat elçisi Taksim Meydanı'nda buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

15.00 - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 7'nci CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katılacak. (VİYENTİYAN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece, Hakan Fidan, Ali Babacan, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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