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Gürcistan'da Seçim Protestosu

Gürcistan\'da Seçim Protestosu

Muhalifler, seçim sonuçlarını kabul etmeyerek Tiflis'te trafiği kapatıp çadır kurdu.

17.11.2024 22:46
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Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin galip çıktığı parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler, başkent Tiflis'te trafiğe kapattıkları bir caddede çadır kurdu.

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler, akşam saatlerinde parlamento binasının önünde toplandı.

Seçimlere hile karıştırıldığını iddia eden göstericiler, yeniden seçim yapılmasını talep etti.

Göstericiler, "Oyunu Geri Al" yazılı pankartlar taşıdı.

Parlamento önündeki gösteri devam ederken, muhalefetteki "Değişim İçin Koalisyon" seçim bloku liderleri ve destekçileri Tiflis'teki İlia Çavçavadze Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Muhalefet liderleri, bu caddede çadırlar kurdu ve 24 saat boyunca burada kalacaklarını açıkladı.

"Değişim İçin Koalisyon" liderlerinden Nika Gvaramia burada yaptığı konuşmasında Tiflis'in farklı noktalarını bu şekilde kapatarak barış yöntemleri ile gösterilere devam edeceklerini belirtti.

Polis, kapatılan caddede güvenlik önlemleri aldı.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'nun dün yayımladığı "seçim özet protokolüne" göre seçimlerde yüzde 53,93 oy alan Gürcü Hayali Partisi, 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekilli ile temsil edilecek.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile seçim barajını geçen muhalefet partileri, hile yapıldığını iddia ederek sonuçları tanımamıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek, seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Kobakhidze, muhalefetin protestosuna rağmen yeni parlamentonun 25 Kasım'da toplanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da Seçim Protestosu - Son Dakika

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