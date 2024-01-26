Gürcistan ile Ermenistan Arasında Stratejik İşbirliği Memorandumu İmzalandı

Gürcistan ile Ermenistan arasında "Stratejik İşbirliğine İlişkin Memorandum"un imzalandığı bildirildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çalışma ziyareti için geldiği Gürcistan'da, Gürcü mevkidaşı İrakli Garibaşvili tarafından kabul edildi.

Beraberindeki heyetle Tiflis'e gelen Paşinyan, Garibaşvili ile Hükümet Binası'nda bir araya geldi.

Garibaşvili ile Paşinyan'ın baş başa görüşmesinin ardından, Gürcistan ve Ermenistan arasında hükümetler arası 13. Ekonomik İşbirliği Komisyonu oturumu gerçekleştirildi.

İki ülke arasında stratejik işbirliğine ilişkin memorandumun imzalanmasının ardından Garibaşvili ve Paşinyan ortak basın toplantısını düzenledi.

Burada konuşan Garibaşvili, ülkesi ile Ermenistan arasındaki ticaret ilişkilerinin giderek arttığını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin gelişmekte olduğunu, ticaret cirosunun (yıllık) 1 milyar dolara ulaştığını memnuniyetle belirtmek isterim." dedi.

Gürcistan ile Ermenistan arasında stratejik işbirliğine ilişkin memorandumun imzalandığını aktaran Garibaşvili, "Biz elbette geleneksel ve tarihsel olarak güçlü müttefikleriz, dostlarız, sadece komşu değiliz. Her yönden iyi bir ortaklığımız ve işbirliğimiz var." diye konuştu.

Gürcistan olarak Güney Kafkasya'da barışın sürdürülmesi ve güçlendirilmesini desteklediklerini vurgulayan Garibaşvili, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden diyaloğa büyük bir iyimserlik ve umutla bakıyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan arasında yakın zamanda bölgede barışı teşvik edecek ve güçlendirecek, ülkelerimiz ve milletlerimiz için önemli olan istikrarı teşvik edecek bir barış anlaşması imzalanacağına dair umudumuzu ifade etmek isterim."

"Azerbaycan ile normalleşme sürecini konuştuk"

Paşinyan ise Tiflis'te bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, kısa süre önce Avrupa Birliği (AB) aday ülke statüsü almasından dolayı Gürcistan hükümetini tebrik etti.

Nikol Paşinyan, Ekim 2023'te Tiflis İpek Yolu Forumu'nda yaptığı konuşmasında "Barış Kavşağı" projesini uluslararası topluma sunduğunu hatırlatarak, bu girişimini Garibaşvili ile de ayrıca görüştüğünü bildirdi.

Bu girişim sayesinde bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin ve altyapı projelerinin daha da güçlendirilmesinin mümkün olabileceğini dile getiren Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizin, Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney arasında bir transit bağlantı noktası haline gelmesi mümkündür. Bölge ülkelerinin de bu bölgesel ve bölgeyi aşan projelere katılımı önemlidir. Tüm devletlere ekonomik projelere katılma fırsatı verilecek, bunun güzel bir örneği Ermenistan'ın yoğun ilgi gösterdiği Karadeniz kablo (Karadeniz İnternet Kablosu Projesi) projesidir."

Garibaşvili ile görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini de değerlendirdiklerini belirten Paşinyan, şunları kaydetti:

"Sayın Garibaşvili ile görüşmemizde, Azerbaycan ile normalleşme sürecini konuştuk. Militarizasyon ve benzer yönelimlerin ilişkilerimize katkı sağlayamayacağı vurgulandı. Kamusal ilkelere dayalı bir barış anlaşması imzalamayı kabul ettiğimizde bölgede barış sağlanacak."

İki başbakan ayrıca Ermenistan-Gürcistan devlet sınırının belirlenmesi ve çizilmesi işlemlerinin sona ermesi yönünde fiili adımların atılması için talimat verme konusunda anlaştıklarını duyurdu.??????????????