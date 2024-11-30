Gürcistan Ulusal Balesi Türkiye\'de

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Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili" ile yeniden Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak.

Topluluk, 8 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde, 9 Aralık'ta Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 10 Aralık'ta ise Ankara TED Koleji Ata Sahne'de performans sergileyecek.

Toplamda 100 dansçı ve kendilerine ait bir orkestra ile sahne alan Gürcistan Ulusal Balesi, folklorik temaları, modern dans unsurlarıyla harmanlıyor ve Gürcü halkının kahramanlık ve mücadele tarihini dansla sahneye taşıyor.

Topluluğun sahne kostümleri de Gürcü halkının tarihini, kültürünü ve geleneklerini yansıtıyor. Kostümleri tasarlayan tasarımcılar, modern teknikleri ve geleneksel el işçiliğini birleştirdi.

Önceki yıl büyük ilgi gören ve biletleri tamamen tükenen bu gösterisiyle Türkiye'ye beşinci kez gelen Gürcistan Ulusal Balesi "Sukhishvili", 1945 yılında Iliko Sukhishvili ve Nino Ramishvili tarafından kuruldu.