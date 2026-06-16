Gürcistan ve Sırbistan İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürcistan ve Sırbistan İlişkilerinde Yeni Dönem

16.06.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ilişkileri derinleştirme görüşmesi yaptı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile bir araya geldi.

Kobakhidze ile Vucic başkent Tiflis'teki Hükümet Binası'nda baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kobakhidze, burada yaptığı konuşmada, ilk kez bir Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın ülkesinde resmi temaslarda bulunduğunu söyledi.

Vucic'in başarılı bir lider olduğunu belirten Kobakhidze, "Bu ziyaretin, Gürcistan-Sırbistan ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına ve bu ilişkileri her yönde daha da derinleştireceğine inanıyoruz." dedi.

Kobakhidze, her iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğine vurgu yaparak, "Ülkelerimiz ve hükümetlerimiz egemenliğin korunmasının temel öneminin son derece farkındadır." diye konuştu.

Gürcistan ile Sırbistan arasında serbest ticaret anlaşmasını imzalamak için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Kobakhidze, "Gürcistan, Orta Koridor'un ayrılmaz bir parçasıdır ve Avrupa ile Asya arasındaki transit ve ticaret potansiyelini tam olarak kullanabilmek için Sırbistan ile işbirliğimizi derinleştirmek için hazırız." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise Tiflis'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ticaret ve farklı alanlarda Gürcistan ile ilişkileri daha ileriye taşımak istediklerine işaret eden Vucic, yakında Tiflis'te Sırbistan büyükelçiliğinin açılacağını bildirdi.

Vucic, Gürcistan hükümetinin başarılı bir politika yürüttüğünü ve kendilerinin de turizm ile ekonomi gibi farklı alanlarda bu politikaları örnek almaya çalıştıklarını dile getirerek, "Sırbistan'da herkes, Gürcistan'ın bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyüme oranının yüzde 9,3 olduğunu biliyor. Avrupa'da benzer bir oranın olmadığını biliyoruz ve bu sonucunuzla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, şunları kaydetti:

"Gürcistan'a milli duruşun, toprak bütünlüğünün ve egemenliğin korunması yönünde gösterdiği başarılardan dolayı teşekkür ediyorum. Dünyada sizi çok yakından izleyen, Gürcistan'daki mevcut yaklaşımları dikkatle inceleyen ve kendilerini geliştirmeye çalışan çok sayıda ülke var."

Vucic, dün Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikhel Kavelaşvili ile de bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Sırbistan, Gürcistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan ve Sırbistan İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar Bursa'da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar
DMM son noktayı koydu: “25 yeni il“ iddiaları tamamen asılsız çıktı DMM son noktayı koydu: "25 yeni il" iddiaları tamamen asılsız çıktı
Özgür Özel’in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
Acun Ilıcalı, Galatasaray’ın yıldızını alıyor Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Asena, “ağabeyim“ dediği insanla aşk yaşamaya başladı Asena, "ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı

16:19
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu
16:07
Askerlik şakası Dünya Kupası’nı karıştırdı Güney Kore’den sert karar
Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar
15:34
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
15:33
Bakanlık peşine düştü Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 16:21:02. #7.13#
SON DAKİKA: Gürcistan ve Sırbistan İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.