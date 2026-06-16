Tatbikatta el bombası patladı! 2 asker hayatını kaybetti

Malezya'da düzenlenen bir askeri tatbikat sırasında meydana gelen patlama can aldı. Kedah eyaletinde gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında bir el bombasının patlaması sonucu iki asker ağır yaralandı.

Yetkililer, yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıklarını açıkladı. Hayatını kaybeden askerlerden birinin kadın olduğu belirtildi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, el bombasının hangi nedenle patladığının henüz belirlenemediğini bildirdi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılırken, patlamanın meydana geliş şekline ilişkin detayların araştırıldığı ifade edildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, olay ülke kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.