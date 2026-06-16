Tatbikatta el bombası patladı! 2 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tatbikatta el bombası patladı! 2 asker hayatını kaybetti

Tatbikatta el bombası patladı! 2 asker hayatını kaybetti
16.06.2026 12:35
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Malezya'nın Kedah eyaletinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında bir el bombasının patlaması sonucu biri kadın iki asker hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan askerler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malezya'da düzenlenen bir askeri tatbikat sırasında meydana gelen patlama can aldı. Kedah eyaletinde gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında bir el bombasının patlaması sonucu iki asker ağır yaralandı.

Yetkililer, yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıklarını açıkladı. Hayatını kaybeden askerlerden birinin kadın olduğu belirtildi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, el bombasının hangi nedenle patladığının henüz belirlenemediğini bildirdi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılırken, patlamanın meydana geliş şekline ilişkin detayların araştırıldığı ifade edildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, olay ülke kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Malezya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatbikatta el bombası patladı! 2 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    El bombası patladı resime bak gören atom bombası attılar sanir 0 0 Yanıtla
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