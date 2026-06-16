Gaziantep'te Kaza: 6 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Malazgirt Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 6 yaşındaki Verd Sabuni'ye, plakası ve sürücüsünün kimliği ilk etapta öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Verd Sabuni, önce Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne, ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Sabuni, hayatını kaybetti.

AİLESİNİN FERYATLARI YÜREK BURKTU

Küçük kızın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen aile bireylerinin gözyaşları ve feryatları çevrede büyük üzüntüye neden oldu.

Öte yandan otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.