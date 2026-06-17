Haaland Dünya Kupası'na rekorla başladı! İlk maçında Norveç tarihine geçti - Son Dakika
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Haaland Dünya Kupası'na rekorla başladı! İlk maçında Norveç tarihine geçti

Haaland Dünya Kupası\'na rekorla başladı! İlk maçında Norveç tarihine geçti
17.06.2026 08:45
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Erling Haaland, Irak karşısında attığı 2 golle Norveç'i 4-1'lik galibiyete taşıdı. Dünya Kupası kariyerinin ilk maçında Norveç tarihinde bir Dünya Kupası karşılaşmasında iki gol atan ilk futbolcu olan yıldız oyuncu, ülkesinin turnuva gol rekoruna da ortak oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç ile Irak karşı karşıya geldi. 28 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan Norveç, rakibini 4-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı. Karşılaşmada takımının en etkili ismi ise Erling Haaland oldu.

Haaland Dünya Kupası'na rekorla başladı! İlk maçında Norveç tarihine geçti

HAALAND ŞOV YAPTI

Manchester City'nin yıldız golcüsü, Irak filelerini iki kez havalandırarak galibiyetin mimarlarından biri oldu. Dünya Kupası kariyerindeki ilk maçına çıkan Haaland, attığı gollerle daha ilk günden adını Norveç futbol tarihine yazdırdı.

NORVEÇ TARİHİNDE BİR İLK

25 yaşındaki futbolcu, Norveç Milli Takımı formasıyla bir Dünya Kupası maçında iki gol atan ilk oyuncu olmayı başardı. Haaland ayrıca ülkesinin Dünya Kupası finallerindeki gol rekoruna da ortak oldu.

Haaland Dünya Kupası'na rekorla başladı! İlk maçında Norveç tarihine geçti

Daha önce Kjetil Rekdal'ın 1994 ve 1998 Dünya Kupaları'nda attığı toplam iki gol, Norveç adına turnuva tarihindeki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmişti.

BÜYÜK SAHNELERİN ADAMI

Haaland, kariyerindeki önemli organizasyonlara etkileyici başlangıçlar yapma geleneğini sürdürdü. Norveçli yıldız daha önce Bundesliga, Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında da gol atmayı başarmıştı. Dünya Kupası'nda da bu serisini bozmadı.

ALTIN AYAKKABI YARIŞINDA ZİRVEDE

Irak karşısında attığı iki golle Haaland, Dünya Kupası Gol Krallığı yarışına da hızlı giriş yaptı. Norveçli yıldız, ilk hafta sonunda iki gole ulaşan futbolcular arasında yer aldı. Norveç, gruptaki ikinci maçında Senegal ile karşı karşıya gelecek. Tüm gözler yine Haaland'ın üzerinde olacak.

Erling Haaland, Dünya Kupası, Norveç, Irak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Haaland Dünya Kupası'na rekorla başladı! İlk maçında Norveç tarihine geçti - Son Dakika

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